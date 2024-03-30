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شرطة أبوظبي تسعد الأيتام وأصحاب الهمم

مشاركون في الفعاليات (من المصدر)
31 مارس 2024 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت شرطة أبوظبي الأيتام وأصحاب الهمم ضمن مشاركتها في فعالية نظمتها جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في مقرها بمدينة العين بعنوان (مبادئ الإنسانية.. نهج زايد)، وذلك تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف الـ19 من رمضان من كل عام، عرفاناً بما قدمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات.
وأكد العميد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية- العين، أن مشاركة شرطة أبوظبي تأتي تجسيداً لقيم المحبة والتسامح والعطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادتنا الرشيدة في نفوسنا لتؤكد أهمية التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز القيم النبيلة ونقل إرث زايد للأجيال الواعدة.
وأوضح، أن المشاركة ركزت على التواصل الإيجابي لإسعاد أبنائنا الأيتام من صندوق الزكاة، وفئة أصحاب الهمم من مركز همة، وتعريفهم بقواعد السير والمرور، وأهمية الالتزام بحزام الأمان أثناء القيادة أو ركوب المركبة، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية، إلى جانب شرح دور «دورية الطفل» في تعزيز ثقافة السلامة العامة.
وأضفت «مرور العين»، جواً من المرح والبهجة في نفوس الأطفال والمشاركين، من خلال إتاحة الفرصة في تجربة ركوب «دورية الطفل»، وتوزيع الهدايا الرمزية، وتناول وجبة الإفطار معهم.
وأشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بتعاون ومشاركة شرطة أبوظبي في فعالية يوم زايد للعمل الإنساني، موضحة أن هذا اليوم المميز يأتي تزامناً مع الفعاليات الوطنية والمناسبات الاجتماعية والإنسانية التي تسعى قيادتنا الغالية في ترسيخها قيماً خالدة في الشخصية الإماراتية، وفي نفوس الأجيال القادمة لتحمل مبادئ التسامح والتلاحم المجتمعي والتعايش السلمي والعالمي والتواصل الإنساني، من خلال الإرث القيمي العظيم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك لنا منهجاً يُقتدى به من جيل إلى جيل.

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أبوظبي
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جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
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