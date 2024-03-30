توزيع 37 ألف وجبة بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وجمعية بيت الخير، توزيع 37 ألف وجبة إفطار، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان الفضيل.

وأكدت الجهتان، أن المبادرة تأتي إحياء لإحدى الفضائل وصفات الخير والعطاء التي كان يحث عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم للعالم نموذجاً يحتذى به في إطعام الطعام وإدخال الفرح والسرور على الآخرين حول العالم.

وأشرف على عمليات توزيع الوجبات وشارك فيها اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وعابدين العوضي، المدير العام لجمعية بيت الخير، وسعيد المزروعي، نائب المدير العام لجمعية بيت الخير، والدكتور عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «تم تنفيذ هذه المبادرة اقتداء بالوالد المؤسس ومشاركة في مناسبة إحياء ذكرى الوالد المؤسس، من خلال القيام بعمل تميز به الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهو إطعام الطعام ومساعدة الآخرين والتسامح».

وأضاف: «وهذا النهج النبيل، هو ما تسير عليه قيادتنا الرشيدة، مما جعل الإمارات تتصدر العالم في مجال العمل الإنساني وتقديم الدعم والمساعدة حول العالم».

وأكد أن قيادتنا الرشيدة جعلت من الإمارات رمزاً من رموز العطاء والإحسان على مستوى العالم، وتحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات والمبادرات والمشاريع الإنسانية والخيرية والإغاثية التي جعلت منها رقماً مهماً وشريكاً أساسياً للمجتمع الدولي في التضامن الإنساني.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي مساهمة في إحياء مناسبة وطنية عظيمة، هي يوم زايد للعمل الإنساني، لافتاً إلى أنه تم التركيز على فئة العمال في هذه المبادرة، لأنهم شركاء في التنمية ومحل تقدير واهتمام في دولة الإمارات منذ الوالد المؤسس وحتى الآن في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن العمال يحظون في دولة الإمارات بكل أنواع الرعاية وضمان الحقوق والدعم الاجتماعي.

من جهته، قال عابدين العوضي: «إن (بيت الخير) التي تحيي اليوم إرث زايد الخير وذكراه العطرة، تؤكد التزامها بنهجه الذي مثّل الرؤية الاستشرافية واللبنة الأساسية في مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق طموحات الإمارات في ظل القيادة الرشيدة».

وأضاف: «وارتأت الجمعية في هذا اليوم من كل عام أن تجسد نهج العمل الإنساني لزايد الخير، فسعت للاحتفاء بالمناسبة بالمزيد من العطاء، من خلال توزيع الوجبات على العمّال، ومشاركتهم إفطارهم، بما يضفي لمسة إنسانية على الحفل، ويشعرهم بدفء احتضان المجتمع لهم».

وأشار إلى حرص جمعية بيت الخير على تعزيز القيم الإنسانية التي غرسها المغفور له الوالد المؤسس في نفوس أبناء الإمارات، من خلال السير على نهج الخير والعطاء الذي أرساه، طيب الله ثراه، للعبور إلى المستقبل، لتبقى دولة الإمارات الأولى في عطائها الإنساني على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جهته، ذكر سعيد المزروعي، أن مبادرة توزيع وجبات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، تمت من خلال 72 موقعاً ونقطة توزيع، وقام بها 95 متطوعاً، وتم إعداد هذه الوجبات بالتعاون مع 55 مطعماً تولت إعداد الوجبات.

وأكد أن بيت الخير عملت على إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة بالمزيد من العطاء وتعزيز المبادرات الخيرية والإنسانية التي دعا إليها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشجع عليها بالقول والعمل.

وفي سياق متصل، قامت «بيت الخير» في يوم زايد للعمل الإنساني بتكثيف نشاطاتها الخيرية والإنسانية، فنظمت حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشاريع حملتها الرمضانية «حق معلوم»، وفي مقدمتها مشروع «إفطار صائم» الذي وفر على مدى السنوات العشر الأخيرة ملايين الوجبات المتكاملة لدعم العمال المقيمين من مختلف الجنسيات، وأقيم الحفل في خيمة بورسعيد، وتوّج بقيام الشركاء المكرمين بتوزيع 2000 وجبة إفطار على العمال الحاضرين.

وقد تجاوز مشروع إفطار صائم، توزيع نصف مليون وجبة مع العشر الثانية من رمضان، ويشير حجم طلبات التبرع والمساهمة في المشروع التي وصلت إلى الجمعية في النصف الثاني من الشهر الفضيل إلى توزيع أكثر مليون وجبة مع نهاية شهر رمضان المبارك.