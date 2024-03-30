الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشارقة الخيرية تنظم «يوم زايد للعمل الإنساني»

الشارقة الخيرية تنظم «يوم زايد للعمل الإنساني»
31 مارس 2024 02:55

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يفتتح بحيرة الحفية في كلباء
«إسلامية الشارقة» تكثف جهودها خلال العشر الأواخر

نفذت جمعية الشارقة الخيرية، مبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني»، أمس الأول، بساحة المصلى بالشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من مديري الإدارات بالجمعية وبعض الشخصيات العامة، والتي شهدت توافد ما يزيد على 8 آلاف شخص من العمال والأسر الذين توافدوا للمشاركة في فعاليات المبادرة التي قام على تنظيمها ما يزيد على 300 متطوع.
وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: نحتفي بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، التي نستذكر من خلالها إرث والدنا مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نرى آثاره في كافة المجالات، ولاسيما أن أبرزها قيم العطاء التي كثيراً ما حازت اهتمام المؤسس للاتحاد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وهو النهج الذي سارت عليه القيادة الرشيدة من بعده، حتى وصلنا إلى أن سخرنا العمل الخيري ليكون مؤنة وفاعلاً حقيقياً في تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه.
وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي في حديثه أن المبادرة تضمنت عدة فعاليات، هدفها إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المشاركين، حيث تم تنفيذ فعالية الإفطار الجماعي لما يزيد على 8000 عامل في أجواء عمتها البهجة والسعادة، إلى جانب جناح للفحوصات الطبية المجانية، بالتعاون مع مركز إن إم سي الطبي، وكذلك المسابقات العامة التي شهدت مشاركة واسعة من الحضور.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجمعية تجسد أهدافها في هذه المبادرة من خلال إدخال البهجة ورسم السعادة في نفوس المشاركين، ومشاركة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من كافة الجنسيات في هذه المناسبة، فقد كان - المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معطاء وقد شملت عطاياه وسواعده الخيرة كافة أرجاء العالم، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن نتشارك جميعاً في الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، مثمناً حسن التنظيم من قبل فرق العمل والمتطوعين الذين قاموا بهذا العمل للخروج بهذه المبادرة في صورة جميلة تعبر عن عمل مؤسسي تقوم به الجمعية بدعم من الشركاء في بلدية مدينة الشارقة، وشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومركز إن إم سي الطبي، وجميع من شارك في نجاح هذه المبادرة.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
الهلال.. «القياسية 30»
الرياضة
الهلال.. «القياسية 30»
اليوم 10:34
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
الرياضة
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©