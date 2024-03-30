الشارقة الخيرية تنظم «يوم زايد للعمل الإنساني»

الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية، مبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني»، أمس الأول، بساحة المصلى بالشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من مديري الإدارات بالجمعية وبعض الشخصيات العامة، والتي شهدت توافد ما يزيد على 8 آلاف شخص من العمال والأسر الذين توافدوا للمشاركة في فعاليات المبادرة التي قام على تنظيمها ما يزيد على 300 متطوع.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: نحتفي بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، التي نستذكر من خلالها إرث والدنا مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نرى آثاره في كافة المجالات، ولاسيما أن أبرزها قيم العطاء التي كثيراً ما حازت اهتمام المؤسس للاتحاد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وهو النهج الذي سارت عليه القيادة الرشيدة من بعده، حتى وصلنا إلى أن سخرنا العمل الخيري ليكون مؤنة وفاعلاً حقيقياً في تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي في حديثه أن المبادرة تضمنت عدة فعاليات، هدفها إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المشاركين، حيث تم تنفيذ فعالية الإفطار الجماعي لما يزيد على 8000 عامل في أجواء عمتها البهجة والسعادة، إلى جانب جناح للفحوصات الطبية المجانية، بالتعاون مع مركز إن إم سي الطبي، وكذلك المسابقات العامة التي شهدت مشاركة واسعة من الحضور.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجمعية تجسد أهدافها في هذه المبادرة من خلال إدخال البهجة ورسم السعادة في نفوس المشاركين، ومشاركة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من كافة الجنسيات في هذه المناسبة، فقد كان - المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معطاء وقد شملت عطاياه وسواعده الخيرة كافة أرجاء العالم، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن نتشارك جميعاً في الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، مثمناً حسن التنظيم من قبل فرق العمل والمتطوعين الذين قاموا بهذا العمل للخروج بهذه المبادرة في صورة جميلة تعبر عن عمل مؤسسي تقوم به الجمعية بدعم من الشركاء في بلدية مدينة الشارقة، وشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومركز إن إم سي الطبي، وجميع من شارك في نجاح هذه المبادرة.