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علوم الدار

عبد الله آل حامد: «إرث زايد الإنساني» تجسد نهج الإمارات في عمل الخير

عبد الله آل حامد: «إرث زايد الإنساني» تجسد نهج الإمارات في عمل الخير
31 مارس 2024 02:55

أبوظبي (وام)

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قال معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام: إن مبادرة «إرث زايد الإنساني» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد نهج الإمارات المستدام في عمل الخير والعطاء، وتعزز رسالتها في نشر المحبة والسلام بين الشعوب.
وأضاف معاليه: المبادرة محطة جديدة ضمن مسيرة ملهمة من العطاء ورافد جديد لاستدامة الخير حول العالم، لتظل دولة الإمارات بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رمزاً للعون وإغاثة المحتاجين دون تمييز.
وأشار معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، إلى أن مبادرة «إرث زايد الإنساني» تأكيد متجدد على التزام دولة الإمارات بمعالجة الأزمات الإنسانية العالمية وترسيخ منهج زايد بأن عظمة الإنسان في العطاء ومساعدة الآخرين.

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