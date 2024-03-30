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علوم الدار

طلبة الإمارات يشاركون في تطوير روبوت «ناسا»

طلبة الإمارات يشاركون في تطوير روبوت «ناسا»
31 مارس 2024 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك طلبة الإمارات في ابتكار برنامج يشغّل روبوت الطيران الحر «أستروبي» الخاص بـ «ناسا»، لإيقاف تسرب الهواء في وحدة التجارب اليابانية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والمعروفة باسم «كيبو» في محطة الفضاء الدولية.
وباب التسجيل مفتوح أمام الطلبة حتى 13 مايو المقبل، للمشاركة في برمجة الروبوت، والمعروفة بـ «تحدي كيبو» التي تُنظم دورته الخامسة بالتعاون بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لتطوير برنامج للتحكم في الروبوت «أستروبي» على متن محطة الفضاء الدولية.

ناسا
طلبة الإمارات
الفضاء
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