«الإمارات للسرطان» تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن القيادة الرشيدة للدولة سارت على النهج والطريق الذي خلده مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في طريق الخير والمحبة والتسامح والعطاء والإنسانية.

وقال الشيخ سالم القاسمي: إن دولتنا وضعت نهجاً وطريقاً لتكون منارة وأسلوب حياة تنتهجه الأجيال وتجسد من خلاله تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم الحكيمة لإحياء ذكرى مؤسس الدولة، والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة قائد ورائد العمل الخيري والعطاء الإنساني الذي امتد إلى مختلف أصقاع الأرض في العطاء والوفاء والسخاء.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الاحتفالية التي نظمتها جمعية الإمارات للسرطان بفرعها في رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، والتي تضمنت حفل إفطار جماعي للمصابين بالسرطان وأسرهم، ومعرضاً خيرياً لكسوة العيد والعيدية للأسر المستفيدة.