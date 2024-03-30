«إسلامية الشارقة» تكثف جهودها خلال العشر الأواخر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن رفع جاهزيتها في كل مساجد الإمارة، وخاصة في المساجد الرئيسة والمناطق الحيوية، وتنسيق الجهود المشتركة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومركز الشارقة للتطوع وغيرها من الجهات المعنية، لتوفير الأجواء الإيمانية وجميع سبل الراحة والطمأنينة والسكينة للمصلين.

ولفتت الدائرة إلى أن فرق الصيانة التابعة للشؤون الإسلامية تقوم بجولات ميدانية وتفقدية للاطلاع على احتياجات مساجد التهجد، خاصة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصلين، ومنها مسجد الشارقة، ومسجد الشيخ سعود، ومسجد النور، ومسجد الملك فيصل، وغيرها من المساجد والجوامع الأخرى في الإمارة، كما بدأت الفرق المختصة بتخطيط الساحات الخارجية وفرشها بالسجاد، إضافة إلى زيادة السعة الاستيعابية لمصليات النساء من خلال الخيم المجاورة للمساجد.

كما خصصت الدائرة عدداً من المتطوعين، بالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في المساجد الرئيسية، للإشراف على تنظيم عملية دخول وخروج المصلين من المساجد وتسوية الصفوف في الساحات الخارجية للمساجد التي تكتظ بالمصلين.