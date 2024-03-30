وزير «الموارد البشرية» يتناول الإفطار مع العمال

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شارك معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من القيادات في الوزارة، الإفطار مع المئات من العمال من مختلف المهن، وذلك في خيمة إفطار المصفح في أبوظبي وخيمة الطي بمنطقة العوير بدبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأبوظبي و«بيت الخير» بدبي.

وتأتي مشاركة قيادات الوزارة، العمال إفطارهم، ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات للعمال بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار نشاطاتها الرمضانية السنوية التي تقيمها لإسعاد العمال، وسعياً لنشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتعزيزاً لقيم العطاء وأواصر الأخوة الإنسانية بين فئات المجتمع كافة.

وشارك فريق من الوزارة، مؤخراً، في تنظيم إفطار جماعي لـ1200 عامل في إمارة عجمان، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدة أن دعم العمال هو إحدى أهم أولوياتها، وبما يعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية التي تحرص على تعزيزها، بما يجسد قيم الشهر الفضيل. كما نظمت الوزارة عدداً من الفعاليات في السكن العمالي لشركة الإمارات للصناعات المعدنية، والسكن العمالي في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة، تضمنت مسابقات ترفيهية وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة على أكثر من 200 عامل.

وأطلقت الوزارة مبادرة لإجراء فحص طبي مجاني لـ400 عامل، بالتعاون مع مجموعة استر للرعاية الصحية، لنكون جزءاً من رعايتهم ودعمهم، وحرصاً على تعزيز صحتهم في الشهر الفضيل.

وتعتبر الوزارة التواجد مع العمال واجباً، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل. وتأتي هذه المبادرات في إطار تقدير الدور الريادي للعمال، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات. وذكرت أن دولة الإمارات تحرص على تثقيف العمال بحقوقهم، وتعمل على صون حقوقهم من خلال حزمة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما أكسب الدولة مصداقية وعزز مكانتها على المستوى العالمي.

وقالت الوزارة: «تواجدنا مع العمال واجبٌ علينا، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل».