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علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة خالد بن سعود بن خالد القاسمي

محمد بن سعود خلال تقديم واجب العزاء (وام)
31 مارس 2024 02:55

رأس الخيمة (وام)

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قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الخران برأس الخيمة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما تقبل التعازي من سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.
وقدم واجب العزاء أيضاً معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي، والشيخ خالد بن صقر بن راشد القاسمي، والشيخ راشد بن صقر بن راشد القاسمي، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين.

 

رأس الخيمة
ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
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