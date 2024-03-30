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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم الفجيرة خلال استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك وفي الصورة مريم ماجد بن ثنية (وام)
31 مارس 2024 02:55

الفجيرة (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.
حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

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وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.
وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وحضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

حمد الشرقي
رمضان
الفجيرة
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