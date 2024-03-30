حاكم الشارقة يفتتح بحيرة الحفية في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحيرة الحفية في مدينة كلباء، الواقعة على طريق الشارقة - كلباء بعد نفق الحيار.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، معلناً عن افتتاح البحيرة التي تهدف إلى أن تكون خزاناً استراتيجياً للمياه تخدم سكان المدينة وتعزز التنوع البيئي في المنطقة، كما تعد بحيرة الحفية أحد مشروعات تطوير البنية التحتية وتنمية التجمعات الحضرية في إمارة الشارقة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء بحيرة الحفية التي تقع على مساحة 132 ألف متر مربع، ترافقه القوارب الشراعية والتجديفية والدراجات المائية وذات المحركات، التي تحتفي بافتتاح البحيرة وتشريف صاحب السمو حاكم الشارقة، واطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في بناء البحيرة من حيث المواد الإنشائية المتطورة والملائمة لبيئة المنطقة الجبلية، إضافة إلى الخطوط التي تربط الجبال بالبحيرة وذلك لتخزين المياه الفائضة وتجميع مياه الأمطار والأودية.

واستمع سموه لشرح تفصيلي عن بحيرة الحفية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 155 مليون جالون ويصل عمقها إلى 4 أمتار، كما يحيط بالبحيرة طريق مزدوج بطول 3.17 كيلومتر يتيح للزوار المشي والتمتع بجماليات البحيرة، وتضم بحيرة الحفية قناة مائية بطول 3.2 كيلومتر تعمل على تغذية البحيرة من مياه الأودية والجبال المحيطة وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء 3 مصدات ومنقيات للمساعدة في تقليل شدة دخول مياه الأودية للبحيرة وتنقيتها من الشوائب والطمي.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة عند مسارات حفية الجبلية والتي تبلغ طولها 11.7 كيلومتر وتضم عدة مسارات مختلفة المسافات ودرجات الصعوبة وهي مسار بحيرة الحفية ومسار الجبل الشرقي ومسار جبل الفريش الجنوبي ومسار جبل الفريش الشمالي ومسار بحيرة الفريش.

والتقى سموه، خلال جولته، عدداً من الأطفال الذين قدموا فقرة استعراضية في منطقة الألعاب المظللة والتي تقع على مساحة 620 متراً مربعاً، وتضم عدداً من الألعاب الترفيهية للأطفال زوار المنطقة والمغطاة بأرضية مطاطية ملونة، كما تابع سموه عدداً من عروض الرياضات والمنافسات البحرية بمختلف أنواعها، إضافة إلى القوارب البحرية المتوفرة للزوار من أجل التنزه بالبحيرة.

انتقل سموه بعدها إلى مسجد الحفية الذي يتسع لـ495 مصلياً، مزيحاً سموه الستار عن لوحته إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ومؤدياً والحضور فيه فريضة صلاة المغرب، وقد تم بناء المسجد على مساحة 852 متراً مربعاً ويحمل الطراز المعماري الفاطمي، ومغطى بزخارف هندسية ونباتية ويضم مئذنة بارتفاع 36 متراً، بالإضافة إلى مصلى للنساء يتسع لـ110 مصليات، وساحة خارجية تسع 2040 مصلياً ومكتبة إسلامية تحوي كتب التفسير والفقه والأحكام الشرعية، وعدد من المواضئ ودورات المياه للرجال والنساء.

شاهد بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة عرض الطائرات من دون طيار «درون» التي حلقت في السماء لتعرض صوراً بصرية مستوحاة من أبرز معالم مدينة كلباء والمشروعات التنموية التي تم افتتاحها مؤخراً، واختتم العرض بتشكيل الطائرات عبارة «شكراً سلطان» تقديراً من أهالي مدينة كلباء لسموه على جهوده الكبيرة وتوجيهاته المستمرة لدعم عجلة التنمية في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ويشتمل مشروع بحيرة الحفية على مبنى استراحة الحفية بمساحة 500 متر مربع، ويتميز بإطلالة مباشرة على البحيرة وجبال كلباء الشاهقة، وشلال الحدائق المعلقة من جهة، ويطل على منطقة الألعاب والمسطحات الخضراء التي تبلغ مساحتها 8500 متر مربع من الجهة الأخرى، ويتميز المبنى بتصميمه العصري وساحته الخارجية المغطاة، ويضم مطعماً ومقهى يقدم لزواره الوجبات من مختلف الأطباق العالمية.

شهد الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأعيان المدينة.