تكريم الفائزين بمسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب لحفظ القرآن في بيت العائلة الإبراهيمية

شهد مركز بيت العائلة الإبراهيمية بأبوظبي مساء أمس حفلا لتكريم الفائزين بمسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب لحفظ القرآن الكريم بدورتها الأولى، التي أقيمت بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وشمل التكريم 38 متسابقا ومتسابقة من مختلف الجنسيات داخل الدولة، تنافسوا في خمسة فروع، شملت: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 20 جزءاً، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، إضافة إلى حفظ جزء واحد من القرآن الكريم.

حضر الحفل .. محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وطالب محمد الشحي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جانب الفائزين في المسابقة وذويهم.

وأوضح عبدالله الشحي المدير التنفيذي لعمليات مركز بيت العائلة الإبراهيمية بالإنابة أن مسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب لحفظ كتاب الله، شهدت منافسة قوية بين المشاركين منذ انطلاقها وحتى مراحلها النهائية، مؤكداً أهمية المسابقة في تشجيع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله وترسيخ معانيه في نفوسهم.

وينظم مسجد الإمام أحمد الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الإسلامي لدى الشباب والأطفال، والتعريف بتعاليم الإسلام السمحة التي تدعو لنشر قيم التسامح والتعايش.



