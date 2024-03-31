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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم
31 مارس 2024 13:47

شهد  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "وقعت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم".

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وأضاف سموه: "نشكر عبدالرحيم الزرعوني على هذه المبادرة ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
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