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شرطة أبوظبي تكرم شركاءها في تنفيذ مبادرة "أطعم تؤجر"

شرطة أبوظبي تكرم شركاءها في تنفيذ مبادرة "أطعم تؤجر"
31 مارس 2024 14:47

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفريق أبشر يا وطن التطوعي، ضمن مبادرة "أطعم تؤجر" الرمضانية، المتطوعين والشركاء والرعاة الذين أسهموا في تجهيز وجبات الإفطار، تقديرا لجهودهم في تنفيذ المبادرة الإنسانية.

 

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي خلال حفل التكريم الذي أقيم بفندق باب القصر في أبو ظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ قيمة العمل التطوعي والتواصل مع الفئات المجتمعية كافة، وتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر السعادة بين أفراد المجتمع.

 

وتضمنت قائمة الجهات المشاركة والرعاة والشركاء الاستراتيجيين في المبادرة الرمضانية، جامعة خليفة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وفندق باب القصر، والمسعود للطاقة، ومركز النقل المتكامل، ومطعّم النكهة الإماراتية، وصيدلية استر، ومجموعة أكسلاني لإدارة المنشأة الطبية، وماي زلال.

 

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وقال العقيد سهيل محمد الخييلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي: "نحتفي اليوم بتكريم الشركاء في هذه المبادرة الإنسانية تأكيدا على أن العمل الجماعي والتطوعي المشترك أثمر خيراً في دعم تطلعات الإمارة من أجل تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسد قيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع.

 

وأشادت سمية مبارك الكثيري، رئيسة فريق "أبشر يا وطن" التطوعي ورئيسة حملة "أطعم تؤجر" الرمضانية، بنجاح الحملة وتحقيق أهدافها وأشادت بجهود شرطة أبوظبي وإسهاماتها المميزة في تنظيم وتسهيل توزيع الوجبات على الإشارات الضوئية المرورية وحرصها المستمر على سلامة السائقين.

 

المصدر: وام
العمل التطوعي
شرطة أبوظبي
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