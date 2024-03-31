"خيرية الشارقة" تشارك منتسبي دار رعاية المسنين الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني

نظمت جمعية الشارقة الخيرية، إفطارا جماعيا لمنتسبي دار رعاية المسنين، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

حضر الإفطار، سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واستهدف الإفطار إدخال البهجة ورسم السعادة على وجوه كبار السن وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي.

وقال سعيد غانم السويدي، إن المبادرة جاءت لتواكب الاحتفاء بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني تخليدا للمبادئ النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية العطاء والعمل الإنساني وهي مناسبة نستذكر من خلالها مآثره رحمه الله.

وأضاف: "حرصنا على أن نحتفي مع الآباء والاجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع للتأكيد على ما قدموه في ريعان شبابهم من جهود لخدمة وطنهم، ولتكون هذه المبادرة بمثابة تكريم ورسالة عرفان بما قدمه كبار المواطنين".