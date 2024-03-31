"الأرصاد" تتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 04:45، والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:40.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 الثاني عند الساعة 01:10، والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.