«طيور الخير» تنجز 20 إسقاطاً جوياً على قطاع غزة

‏‏أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 20 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.‏

شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

بذلك، وصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، إلى 989 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

‏تأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.