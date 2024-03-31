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علوم الدار

الإمارات والأردن ينفّذان سادس عملية إسقاط لمساعدات على غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
31 مارس 2024 21:08

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، وضمن عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 48 طناً من المساعدات.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الفارس الشهم 3
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
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إسقاط جوي
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