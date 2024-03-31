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شرطة دبي تختتم بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية

مشاركون في البطولة (من المصدر)
1 ابريل 2024 02:06

دبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات النسخة الأولى من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية الرمضانية، التي استمرت 9 أيام في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، والهادفة إلى إسعاد المجتمع، ورفع نسبة الوعي المجتمعي خاصة لجيل الشباب بأهمية المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب.
 وكرم العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الفائزين في الـ10 ألعاب الخاصة بالبطولة، والبالغ عددهم 54 لاعباً ولاعبة.
وأكد الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إقامة بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية في شهر رمضان المبارك يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل في الشهر الفضيل مع فئات المجتمع كافة.
وبين الرائد الشحي أن إقامة منافسات في مجال الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية أخرى، وهو ما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.
من جانبه، أوضح الملازم أول سعيد عادل السويدي، منسق عام البطولة، أن البطولة شهدت منافسات كبيرة ضمن 10 ألعاب إلكترونية مشهورة على مستوى عالم الألعاب، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في البطولات من داخل الدولة وخارجها تجاوز الـ 1000 مُشاركة من مختلف الفئات العمرية ممن يتنافسون في ضمن تحديات فردية وجماعية حسب نوع اللعبة.
وبين أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية.

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