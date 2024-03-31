مباحث شرطة الشارقة تنظم ملتقاها الرمضاني الأول

الشارقة (وام)

نظمت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ملتقاها الرمضاني الأول تحت شعار «مجتمع آمن وشرطة رائدة»، وذلك بحضور العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب المدير العام، والعميد عمر أحمد بو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من مديري الإدارات بشرطة الشارقة ومنتسبيها.

وتضمن الملتقى عرض مادة فيلمية للعائلة الافتراضية «سند وصون» اللذين يعتبران أول محاضرين افتراضيين متخصصين في مجالات التوعية الأمنية، بينما تحدث في الجلسة النقاشية للملتقى كل من الرائد حميد خلفان الكندي، رئيس قسم التميز المؤسسي بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والنقيب مبارك سلطان الكتبي، مدير فرع التحليل والتخطيط الاستراتيجي، والنقيب عبدالرحمن محمد المشتغل، مدير فرع التميز المؤسسي في الإدارة العامة للعمليات الشرطية.

وركزت الجلسة على التعريف باستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة 2024-2027 من خلال رؤيتها «مجتمع آمن وشرطة رائدة» ورسالتها في أن تكون رائدة في مجال الأمن من خلال مواهبها المؤهلة وتسخير التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على النظام العام، وتقديم خدمات شرطية تعزز جودة حياة المجتمع.

كما ناقشت الجلسة دور إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز جهودها في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع ومواجهة التحديات كافة ومعالجتها بأسلوب علمي وعملي ممنهج.

وتم في ختام اللقاء الرمضاني الأول، تكريم الموظفين المميزين من إدارة التحريات والمباحث الجنائية ممن حصدوا جوائز في مجالات مختلفة، وممن أسهموا في حل واكتشاف الجرائم المعقدة، وكذلك رؤساء الأقسام المختلفة، ومديري أفرعهم على ما بذلوه من جهود.