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محمد بن راشد يزور مجلس عبدالله المنصوري في دبي

محمد بن راشد يزور مجلس عبدالله المنصوري في دبي
1 ابريل 2024 00:23

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجلس عبدالله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن، والذي هنّأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا الغالية بمزيد من التقدّم والازدهار.

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وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مائدة الإفطار التي أقامها المنصوري على شرف سموه في منزله بمنطقة جميرا في دبي، وحضرها إلى جانب سموه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن علي بن سلطان السبوسي، وعدد من الحضور.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإفطار
زيارة
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