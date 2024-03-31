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علوم الدار

«مِنْ خير رُوّادنا» توزع 13 ألف وجبة إفطار صائم

موائد إفطار صائم من «من خير روادنا» (وام)
1 ابريل 2024 02:07

الشارقة (وام)

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شهدت النسخة الخامسة من المبادرة الرمضانية المجتمعية «مِن خير رُوّادنا»، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، توزيع 13 ألفاً و289 وجبة إفطار صائم طوال أيام شهر رمضان الفضيل، بمشاركة 11 مشروعاً من أعضاء المؤسسة ومجموعة من فاعلي الخير.
وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مواصلة المؤسسة تنظيم هذه المبادرة الخيرية والإنسانية، تؤكد التزامها بمبادئ مسؤوليتها المجتمعية وترجمة قيمها المؤسسية إلى واقع عملي يفيد الشرائح المجتمعية المختلفة، كما يعكس الدور الإيجابي للمشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة، ولا سيما العاملة منها في قطاع الأغذية والمطاعم، وغيرها من المشروعات الأخرى بمساهمتها الفاعلة في توفير الوجبات اليومية وتوزيعها على الصائمين في مواقع مختلفة من إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن إجمالي المشروعات المشاركة في دعم مبادرة «من خير روادنا» منذ انطلاقها لأول مرة عام 1439 هـ وحتى رمضان العام الحالي بلغ 33 مشروعاً، فيما تم توزيع 48 ألفاً و523 وجبة إفطار صائم خلال السنوات الأربع التي شهدت تنظيم المبادرة.

إفطار صائم
رمضان
الشارقة
دائرة التنمية الاقتصادية
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