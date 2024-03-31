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علوم الدار

«تريندز» يشارك في الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال

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1 ابريل 2024 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في تصريح بالمناسبة، على دور مراكز البحوث في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التعاون والشراكة البحثية التي تربط المركز والمكتب.
وأكد الدكتور العلي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن مراكز الفكر والبحث العلمي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في توفير المعلومات والتحليلات اللازمة لصياغة السياسات والتشريعات ووضح رؤى وازنة وموثقة.
وأضاف: «مركز تريندز ملتزم بتقديم دراسات وتحليلات علمية تُساهم في تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشاد الدكتور العلي بجهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بفوزه بجائزة عالمية. وقال إن هذا الفوز هو ثمرة لهذه الجهود المتواصلة.
ويهدف الملتقى الرمضاني إلى تعزيز الوعي حول أخطار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المعنية في هذا المجال.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
غسيل الأموال
رمضان
مكافحة غسيل الأموال
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