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25 مليون درهم من «دبي الإسلامي» إلى «دار البر»

25 مليون درهم من «دبي الإسلامي» إلى «دار البر»
1 ابريل 2024 02:08

دبي (الاتحاد)

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تلقت جمعية دار البر تبرعاً سخياً من بنك دبي الإسلامي، بقيمة 25 مليون درهم، في إطار الدعم المُتواصل من قبل البنك للجمعية ولجميع مؤسسات العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.
وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن التبرع الكبير من جانب «دبي الإسلامي» يندرج ضمن الشراكة التاريخية، الخيرية والإنسانية والمجتمعية الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين، على مدار العقود الأربعة الماضية، وهي شراكة وطنية تصب في المصلحة الوطنية العليا، وتُساهم في تعزيز الاستدامة، ودعم مسيرة التنمية المجتمعية والشاملة.
وأعرب د. محمد المهيري، باسم مجلس إدارة جمعية دار البر وأسرة وفرق عمل الجمعية، عن بالغ الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على هذا التبرع السخي، الذي يرفد به البنك قطاع العمل الخيري الإنساني الإماراتي وشرائح المحتاجين والمستحقين، سنوياً.
وأشار الدكتور المهيري إلى أن قيمة التبرع، التي قدمها البنك لـ «دار البر»، هي من حصيلة «زكاة المال»، التي يلتزم البنك بسدادها وتقديمها لمؤسسات العمل الخيري الإماراتي، جرياً على سياسته وتقاليده السنوية، وتشكل دعماً استثنائياً كبيراً للجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، وتساهم في دعم وتنفيذ مشاريعها الخيرية ومبادراتها الإنسانية على أرض الواقع، وإغاثة المنكوبين ومساعدة شرائح الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، داخل الإمارات.

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