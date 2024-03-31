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منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة

من ختام أعمال المنتدى (من المصدر)
1 ابريل 2024 02:08

الفجيرة (الاتحاد)

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شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، مساء أمس، ختام أعمال منتدى الفجيرة الرمضاني وأمسيته التكريمية تحت شعار «زايد رمز العطاء والإنسانية»، حيث شكّل المنتدى إحدى العلامات المضيئة للوعي والمعرفة في جميع المجالات الحياتية بإمارة الفجيرة بعد أن دأبت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على تنظيمه سنوياً على مدار تسع دورات متواصلة بالتعاون مع مؤسسة غبشة.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد السلام الوطني، بعدها رحبت مقدمة الحفل عذراء غازي فيصل مديرة مؤسسة غبشة بالحضور، مشيرةً إلى نجاح الجمعية والمؤسسة في تنظيم جلسات مجتمعية متنوعة تحت شعار «نحو مجتمع مستدام»، والتي حظيت بإقبال لافت من مختلف فئات المجتمع في إمارة الفجيرة.
وأوضح الدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية بأن المجالس الرمضانية المتوارثة في الإمارات عملت على تعزيز اللحمة الوطنية، واستنباط الأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأشار إلى أن الفيديو القصير الذي تم استعراضه خلال الحفل احتوى جميع فعاليات المنتدى، وبيّن المساهمات الفكرية والمعرفية التي قدمها المنتدى والحضور والإقبال الكبير على أنشطته.
وألقى المستشار سعيد الزحمي خلال الحفل كلمة بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، قال فيها: «إن الدولة تحتفل اليوم في جميع ربوعها بذكرى غالية ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، هي ذكرى «يوم زايد للعمل الإنساني»، وهو يوم نضرب فيه أروع الأمثلة في الوفاء والعرفان بالفضل والجميل من القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي تجاه موحد الإمارات ومؤسس دولة الريادة القائد المؤسس زايد فهو باق في القلوب فكراً ومبادئ.
وفي ختام الحفل، قام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والدكتور خالد الظنحاني، رئيس الجمعية بتكريم ثلاث شخصيات رائدة في مجالات العمل المجتمعي والإنساني والإسلامي على مستوى الدولة، حيث شمل التكريم: شريف العوضي شخصية العام المجتمعية، تقديراً لدوره الوطني وإسهاماته البارزة في خدمة المجتمع، إلى جانب الحاج محمد خميس مليح شخصية العام الإسلامية، تقديراً لدوره في خدمة الإسلام والمسلمين وإسهاماته البارزة في الإمامة وحملات الحج والعمرة، بالإضافة إلى الدكتورة سمية النعيمي شخصية العام الإنسانية؛ تقديراً لجهودها في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى وتفانيها في القيام بدورها الإنساني في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

منتدى الفجيرة الرمضاني
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