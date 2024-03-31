مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان تحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني

العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إفطاراً رمضانياً جماعياً برعاية الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس الإدارة، احتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني تحت شعار «مبادئ الإنسانية نهج زايد»، وبحضور الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم وجمع كبير من المدعوين والداعمين والمتطوعين.

ويأتي تنظيم هذا الإفطار الذي أقيم بمقر المؤسسات بمنطقة المويجعي بالعين، في إطار الاحتفالات بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يستذكر فيه أبناء الإمارات القيم التي خلدها زايد الخير ونقشها في ذاكرتهم لتكون سبيلاً ومنهجاً لمواصلة الدرب على طريق العمل لإسعاد البشرية وتحقيق الأهداف الإنسانية التي رسمها الشيخ زايد، وتجسيداً لمعاني الحب والتسامح والعطاء.

وأشادت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بتعاون ومشاركة المؤسسات والمتطوعين والأعضاء بفعالية يوم زايد للعمل الإنساني، مشيرة إلى أن هذا اليوم المميز يأتي تزامناً مع الفعاليات الوطنية والمناسبات الاجتماعية والإنسانية التي تسعى قيادتنا الرشيدة من خلالها إلى ترسيخ قيم خالدة في الشخصية الإماراتية وفي نفوس الأجيال المقبلة، تحمل مبادئ التسامح والتلاحم المجتمعي والتعايش السلمي والعالمي والتواصل الإنساني، وتستند إلى الإرث القيمي العظيم لمؤسس الإمارات الشيخ زايد، رحمه الله، الذي ترك منهجاً يقتدى به من جيل إلى جيل.

وأوضحت أن مساهمة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان مع شركائها من الدوائر المحلية والحكومية، تمثل ترجمة لمفاهيم التطوع والتكاتف لتجسيد قيم الإنسانية التي نستنبطها من منهج زايد ومناقبه التي لا تغيب عن أي موقف أو مناسبة، ولنشر قيم التسامح بين الجاليات المختلفة بالدولة، وترسيخ الثقافة والتوعية بالهوية الوطنية كمحطة أساسية تنتهجها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمبادراتها وبرامجها المجتمعية.