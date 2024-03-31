«التنمية الأسرية» تعزز التواصل الإيجابي بفعاليات رمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

حرصاً منها على تعزيز المهارات الاجتماعية والتواصل الإيجابي لدى أفراد الأسرة والمجتمع، وملء أيام شهر رمضان الفضيل بالأوقات الدينية والمعرفية النوعية، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية على تنظيم مجموعة من الفعاليات الرمضانية المتنوّعة، والتي تضمنت مجموعة من المحاضرات والمجالس الرمضانية والمبادرات المجتمعية التطوعية التي نفذت ضمن فعاليات «نادي بركة الدار»، بحضور كبار المواطنين وأفراد أسرهم في (أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، منها مبادرة «رمضان معاً»، وذلك من خلال توزيع وجبات (كسر الصيام)، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، وفريق بالدماء نرويك يا وطن.

ونظم «نادي بركة الدار» ضمن مجالس الحكماء مبادرة «منكم وفيكم» في مركز المرفأ، والتي تضمنت قيام كبارنا أعضاء نادي بركة الدار بزيارة عدد من كبار المواطنين في منازلهم، وذلك لتعزيز العادات المجتمعية الإيجابية، وتقديم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما حرص النادي على تنظيم مجموعة من المحاضرات الدينية والورش التفاعلية والمجالس الرمضانية منها: (تحري ليلة القدر، صيام الجوارح، صحي في رمضان، الصحة في الشهر الفضيل، رحلة السعادة والإيجابية في رمضان، محاضرة أياماً معدودات، محاضرة أموال مباركة، الفطور الجماعي، توزيع وجبات كسر الصيام، رمضان بين الماضي والحاضر، محاضرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فضل صلة الرحم، رمضان عبادة ورياضة، مفاتيح الصحة والتغذية السليمة في الشهر الفضيل، غبقة رمضانية، مائدة رمضان، محاضرة اقرأ، وقفات مع الصائمات في رمضان، محاضرة سخاوة النفس، بالإضافة إلى محاضرة أهمية السحور).

كما تضمنت الفعاليات الرمضانية التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية، مجموعة من الورش بعنوان «أهلاً رمضان»، حضرها ما يقارب 200 فرد من أفراد الأسرة، والتي تهدف إلى التوعية والتثقيف الأسري في شتى المجالات، ومشاركة أفراد الأسرة في استقبال شهر رمضان، واستثمار الوقت النوعي بين أفراد الأسرة، ومناقشة بعض العادات الموروثة، كتقديم الهدايا والتهاني بحلول شهر رمضان من أجل نشر قيم التسامح وصلة الرحم التي يمكن إظهارها بين أفراد الأسرة والمجتمع بشكلٍ عام.