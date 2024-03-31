طقس اليوم غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز- في بيانه اليومي أمس - أن حركة الرياح شمالية غربية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:40، وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.