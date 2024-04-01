"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.6 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.6 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 11.6°C in Raknah (Al Ain) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/TkYhv7pKgA— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 1, 2024