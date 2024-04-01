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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
1 ابريل 2024 09:53

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.6 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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