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علوم الدار

"زايد العليا" تتعاقد مع "كامبريدج للطب وإعادة التأهيل" لتشغيل مركز المضيف

"زايد العليا" تتعاقد مع "كامبريدج للطب وإعادة التأهيل" لتشغيل مركز المضيف
1 ابريل 2024 11:20

 أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عقداً مع مركز كامبردج للطب وإعادة التأهيل، لتشغيل مركز المضيف التابع للمؤسسة المنشأة المخصصة للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم.

وقع العقد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الدكتور هاواردبودولسكي، الرئيس التنفيذي لإدارة المالية والاستثمار للمجموعة. حضر مراسم التوقيع على العقد التي جرت بمقر الشركة لفيف من قيادات الجانبين.

وقال الحميدان: "إن مؤسسة زايد العليا تبحث دائماً عن أفضل ما يمكن تقديمه لرعاية وتأهيل منتسبيها في كافة المراكز التابعة لها، وتقديم خدمات متطورة لمختلف فئات أصحاب الهمم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم والإسهام في زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعي".

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وأوضح أن إسناد المؤسسة إدارة مركز المضيف إلى مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يهدف لتقديم أرقى سبل الرعاية والاهتمام والمتابعة للمقيمين بالمركز، ومضاعفة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

يذكر أن مركز المضيف التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنشئ في العام 2013، ويحتوي على 80 سريراً لليافعين والبالغين من ذوي الإعاقات الطبية والذهنية المعقدة، التي تتطلب دعماً يومياً وخدمات تمريض رفيعة المستوى على مدار الساعة.

المصدر: وام
أصحاب الهمم
زايد العليا
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