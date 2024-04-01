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ثاني الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع العراق

ثاني الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع العراق
1 ابريل 2024 13:10

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية العراق الشقيقة في المجالات كافة، وخصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معاليه، خلال زيارته المقر الرئيسي لمصرف التنمية الدولي العراقي في دبي:«إن هناك حرصاً متبادلاً على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة».

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واستعرض الجانبان خلال الزيارة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والدور الحيوي الذي يقوم به «المصرف العراقي» في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات والعراق، ومسارات التعاون لزيادة فرص الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الشقيقتين، والسعي لتطوير سبل التعاون الاستراتيجي لتعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

واطلع الزيودي على خطط المصرف، وما حققه فرعه في دبي خلال عام ونصف العام على تأسيسه، حيث نجح في إدارة نحو 10% من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي تجاوز 27 مليار دولار سنوياً.

المصدر: وام
العراق
الإمارات
ثاني الزيودي
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