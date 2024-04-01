"تنمية المجتمع" تعلن عن منجزات العمل التطوعي في أبوظبي خلال2023

كشفت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عن منجزات العمل التطوعي في إمارة أبوظبي خلال العام 2023، حيث سجلت 873,787 ساعة تطوعية، بزيادة 63% عن العام 2022، من خلال 1,185 فرصة تطوعية، فيما بلغ إجمالي قيمة العمل التطوعي أكثر من 62 مليوناً و912 ألف درهم.



وأكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث "الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي"، والذي يعد التطوع أحد ممكناته، قامت منذ تأسيسها بتطوير أطر العمل التطوعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف خلق منظومة متكاملة تدعم وتحفّز أفراد المجتمع على المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع حاضن ومتلاحم.



وأضاف أن الدائرة عملت مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، ومؤسسة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر، على سد الفجوات التي يشهدها العمل التطوعي، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل التطوعي، لتعزيز البيئة الداعمة للمتطوعين، ما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين،لافتا إلى أن الدائرة تعمل على تحديث ومراجعة السياسة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر مرونة تماشياً مع المتغيرات، وبما يساهم في مشاركة المزيد من الأفراد في العمل التطوعي.



وثمّن المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، الجهود التي يبذلها كل متطوع، مؤكداً أن الكل شريك في مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي.

كما أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، عن القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي العام في إمارة أبوظبي، والتي تبلغ 72 درهماً في الساعة، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وجاءت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز الإحصاء – أبوظبي.

من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: " نشهد كل عام زيادة ملحوظة في عدد المتطوعين في إمارة أبوظبي، مما يؤكد التزام أفراد مجتمعنا بتقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة. ونشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع ونجاحها في تمكين الأفراد وحثهم على الارتقاء بمجتمعهم، كما نفخر بتعاوننا مع الدائرة في تحقيق تلك الأهداف، ونتطلع لأن نكون جزءاً من النجاح والتغيير الإيجابي في الأعوام القادمة".



من جهتها، قالت فاطمة عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً،: " باعتبارها جهة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، على بناء وتطوير مجتمع متماسك ومتعاون في الإمارة. ويمثّل المتطوعون عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، ولذا نعمل على تقديم فرص التطوع وبناء القدرات لتمكينهم من معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في الإمارة. وبذلك يمكن للمتطوعين أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، والمساهمة في إحداث تأثير اجتماعي حقيقي وتعزيز رفاهية مجتمع أبوظبي".