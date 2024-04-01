الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في توزيع وجبات «كسر الصيام»

شرطة أبوظبي تشارك في توزيع وجبات «كسر الصيام»
1 ابريل 2024 13:34

شاركت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي، في مبادرة «كسر الصيام» التي نظمها مركز التواجد البلدي في منطقة بني ياس التابع لبلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتضمنت توزيع وجبات على السائقين.

وقال العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن المبادرة شهدت مشاركة متميزة من أعضاء «كلنا شرطة» من قسم الشرطة المجتمعية في المناطق الخارجية في توزيع الوجبات وتوعية السائقين، وبالالتزام بقواعد السير والمرور لسلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق.

أخبار ذات صلة
رمضان شهر المغفرة والحياء من الله
«الشارقة لإدارة الأصول» توزع 300 وجبة إفطار صائم يومياً

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز روح التضامن والتعاون في المجتمع، واستمراراً لقيم العطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين وروح التكافل والعطاء والتلاحم المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الصيام
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©