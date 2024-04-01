شرطة أبوظبي تشارك في توزيع وجبات «كسر الصيام»

شاركت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي، في مبادرة «كسر الصيام» التي نظمها مركز التواجد البلدي في منطقة بني ياس التابع لبلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتضمنت توزيع وجبات على السائقين.

وقال العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن المبادرة شهدت مشاركة متميزة من أعضاء «كلنا شرطة» من قسم الشرطة المجتمعية في المناطق الخارجية في توزيع الوجبات وتوعية السائقين، وبالالتزام بقواعد السير والمرور لسلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز روح التضامن والتعاون في المجتمع، واستمراراً لقيم العطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين وروح التكافل والعطاء والتلاحم المجتمعي خلال الشهر الفضيل.