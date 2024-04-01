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شرطة أبوظبي تشارك مجندي الخدمة الوطنية مأدبة الإفطار الرمضاني

شرطة أبوظبي تشارك مجندي الخدمة الوطنية مأدبة الإفطار الرمضاني
1 ابريل 2024 14:47

أقامت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي مأدبة إفطار رمضاني لمجندي الخدمة الوطنية رقم (20) ومنتسبي دورة التأهيل الأمني الشرطي رقم (42) وذلك في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير اكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال المأدبة أن مجندي الخدمة الوطنية يمثلون نماذج مشرفة للوطن واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتدريب وكيفية تطوير مهاراتهم بما يعزز تحقيق التطلعات في خدمة الوطن وحثهم على الاستمرار في تأدية واجباتهم والإلتزام بالأنظمة الخاصة بالدورة.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تهتم بالارتقاء بمستويات التدريب وتحرص على توفير أفضل مستويات التدريب والتعليم والرعاية للمجندين ومنتسبي الدورات عموماً بما يؤهلهم لتحقيق النجاح والتميز.
وأشاد باهتمام المجندين بمضاعفة جهودهم وحرصهم على أداء التدريب بلياقة وحماسة عالية بما يعزز مهاراتهم في تأدية مهامهم على أكمل وجه وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

وحضر المأدبة الرمضانية العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من رؤساء الأقسام والضباط.

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