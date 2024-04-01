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اليوم.. يبدأ حظر وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش»

اليوم.. يبدأ حظر وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش»
1 ابريل 2024 14:36

سعيد أحمد (أبوظبي) تبدأ اليوم وزارة التغير المناخي والبيئة وحتى 30 أبريل الجاري، تطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2024، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» في مواسم تكاثرها في جميع مناطق الصيد في مياه الدولة، وذلك خلال الأعوام من 2024 إلى 2026.

ويطالب القرار جميع الصيادين، الذين تقع في معدات صيدهم أسماك «الزريدي» و«الفرش»، بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، والعناية بها لضمان سلامتها، ويمنع القرار تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة، أياً كان مصدرها خلال الفترة المحددة.

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وبموجب هذا القرار يتم إلغاء العمل بقرار تنظيم صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر»، الذي كان يطبق في السنوات السابقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامته، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

صيد الأسماك
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