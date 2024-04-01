الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق الإغاثة الإماراتي يواصل تنفيذ مبادرة كسر الصيام في الأردن

فريق الإغاثة الإماراتي يواصل تنفيذ مبادرة كسر الصيام في الأردن
1 ابريل 2024 15:23

واصل فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة كسر الصيام في عدد من المناطق الحيوية في  العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الزرقاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية الرمضانية التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي ضمن مشروع رمضان لعام1445 هـ - 2024م .

وأكد قائد الفريق حسن سالم الغول القايدي أهمية مواصلة نهج الخير الإنساني والذي رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

أخبار ذات صلة
3433 مستفيداً من زكاة الفطر وكسوة العيد في أبوظبي
الإمارات والأردن تنفذان سابع عملية إسقاط لمساعدات إنسانية في غزة

وقال إنه وبالتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني" تم توزيع وجبات كسر إفطار صائم على عدة  نقاط حيوية في المملكة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، والتي شارك متطوعوها بتوزيع  الوجبات التي تحتوي على التمور والمياه  على الصائمين المتأخرين عن بيوتهم عند الإشارات المرورية بما يمنح الصائمين فرصة للتوقف بشكل آمن والتخفيف من آثار الجوع والعطش من دون التسبب في إعاقة حركة المرور.كما تم توزيع مير رمضاني إضافي للاجئين السوريين في المخيم .

وقال "نسير في هذه الأعمال الخيرية على ذات النهج الإنساني الذي ورثناه من الوالد المؤسس المغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" . 

 

المصدر: وام
الأردن
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©