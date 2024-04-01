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علوم الدار

"الموارد البشرية" لحكومة دبي تحدد عطلة عيد الفطر

"الموارد البشرية" لحكومة دبي تحدد عطلة عيد الفطر
1 ابريل 2024 15:32

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي .. في تعميم  بشأن عطلة عيد الفطر ..عن تعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي اعتباراً من يوم الإثنين  8 أبريل، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم  15 من الشهر نفسه.  

 

 ويستثني التعميم  من ذلك الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وضمان حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.  

 

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ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

المصدر: وام
حكومة دبي
عطلة العيد
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