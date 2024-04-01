الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي

نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
1 ابريل 2024 17:19

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عائلة المغفور له، سعيد بن أحمد لوتاه بدبي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي، والفريق سيف بن عبدالله الشعفار،  والمهندس حسين ناصر لوتاه، وجمال بن حويرب.

 

وأعربت عائلة لوتاه عن سعادتها بحرص معاليه الدائم والمستمر على التواصل مع كل أبناء المرحوم سعيد لوتاه تقديراً لذكراه، مؤكدة أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سيظل مثالاً للتسامح والإنسانية، والحرص على التواصل مع الجميع، وذلك في إطار حرصه على التلاحم المجتمعي، والتأكيد على أن أبناء الإمارات عائلة واحدة.

 

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني»
صندوق الوطن يحتفل بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»

وتبادل معاليه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار وعلى أهلها روابط المودة والتراحم ويجعلها دائماً رمزاً للخير والعطاء.

 

من جانبه أكد المهندس يحيى بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده، عن اعتزازه وكل أبناء عائلة لوتاه بهذه الزيارة الكريمة، التي تعبر عن عمق المشاعر الطيبة، التي يحملها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للجميع، متمنياً له دوام الرقي والرفعة، ولوطننا الإمارات دوام النهضة والتطور والأمن والأمان، ولقيادتنا الرشيدة كل التوفيق، مهنئاً الجميع بهذه الأيام المباركة.

 

 

 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
سعيد لوتاه
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©