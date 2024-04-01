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هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية

شعار (أم الإمارات)
1 ابريل 2024 17:32

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الأمم المتحدة المعنيّة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بدور سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، في تمكين المرأة الإماراتية من الإسهام في التنمية المستدامة، وتوطيد مكانتها الرائدة في مختلف القطاعات. من خلال رسالة وجَّهتها سيما بحوث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت سيما بحوث في رسالتها إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك: «لقد كان لكم دوماً، من خلال قيادتكم الرشيدة ورؤيتكم الحكيمة والتزامكم الثابت، دورٌ محوريٌّ في تعزيز وضع المرأة في دولة الإمارات وخارجها، وتمكينها من إطلاق قدراتها كاملة للمساهمة في التنمية المستدامة، ما جعل المرأة الإماراتية رمزاً للتميُّز والريادة في المنطقة العربية والعالم».

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وأضافت: «إنَّ النهج الشامل والمبادرات الاستراتيجية التي ينفِّذها الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سموّكم، كالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023-2031، يعكس حرص الاتحاد النسائي العام على تلبية احتياجات المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في شتى المجالات، ولقد أسهمت الشراكة التي نفخر بها بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد النسائي العام في وضع وتنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية، والسياسات الوطنية، والبرامج الخاصة بتمكين المرأة».

وتزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، برئاسة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، تأتي الإشادة بجهود «أم الإمارات» لتثمِّن إطلاقها البرامج والمبادرات والسياسات المتعددة التي تلبّي احتياجات المرأة الإماراتية في جميع المجالات.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشيخة فاطمة
المرأة الإماراتية
أم الإمارات
الأمم المتحدة
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