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رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة

رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة
1 ابريل 2024 19:50

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية، كما تبادلا التحية وأطيب الأمنيات في ما تبقى من شهر رمضان المبارك مع ضيوف المجلس من سمو الشيوخ والمواطنين.

وتطرق سموهما والحضور، إلى أهمية استثمار هذا الشهر الفضيل في تعزيز التواصل والترابط وترسيخ قيم الخير والعطاء الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات، سائلين المولى تعالى أن يديم نعم الأمن والرخاء على الإمارات وشعبها.

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وأدى الجميع، صلاة المغرب، وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة.

حضر مجلس قصر البطين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
رئيس الدولة
حاكم الفجيرة
ديوان حاكم الفجيرة
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