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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
1 ابريل 2024 20:24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
البحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 13:17.
بحر عمان سيكون كذلك خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

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المصدر: وام
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