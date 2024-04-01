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علوم الدار

الإمارات والأردن تنفذان سابع عملية إسقاط لمساعدات إنسانية في غزة

الإمارات والأردن تنفذان سابع عملية إسقاط لمساعدات إنسانية في غزة
1 ابريل 2024 21:42

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، ضمن "عملية الفارس الشهم  3" الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني سابع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، وفقا لما نقلته وزارة الدفاع الإماراتية على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وأضافت الوزارة "بلغت كمية المواد الإغاثية، التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات، 52 طناً من المساعدات".
يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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