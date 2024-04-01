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بقايا الطعام هيدروجين أخضر

بقايا الطعام هيدروجين أخضر
2 ابريل 2024 02:41

العين (الاتحاد)

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نجح فريق من طالبات كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في تحويل بقايا الطعام المنزلية إلى غاز الهيدروجين الأخضر، وحصلن عن بحثهن في هذا الشأن، على المركز الثاني في مسابقة محمد بن راشد للإسكان.
وتناول البحث الذي قدمته الطالبات، شيم علي الجنيبي، فاطمة عبد الله الشحي، سلامة علي الكتبي، وسارة محمد اليماحي، بإشراف الدكتور علي حسن - من قسم الهندسة المدنية والبيئية واحدة من القضايا المحورية في الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة البديلة، واعتمد على تقنية الزراعة المشتركة بين الطحالب الدقيقة والحمأة المنشطة من مياه الصرف الصحي، ما يوفر طريقة فعالة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات الطعام المنزلية.

كلية الهندسة
جامعة الإمارات
الطعام
الهيدروجين الأخضر
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