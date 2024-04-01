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بلدية أبوظبي تنظم مبادرة «سعادتنا بينكم»

بلدية أبوظبي تنظم مبادرة «سعادتنا بينكم»
2 ابريل 2024 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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«سعادتنا بينكم»، مبادرة مجتمعية نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، واستهدفت الأطفال من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة من أهل غزة في مدينة الإمارات الإنسانية، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية مع الشرائح والفئات كافة، لما لها من أثر إيجابي، وإدخال السعادة على قلوب هذه الفئة من المجتمع. تضمنت المبادرة، العديد من الفعاليات والمسابقات والألعاب الترفيهية المتنوعة للكبار والصغار، التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وخلقت أجواءً ترفيهية أسرية إيجابية رائعة لاقت استحسان الجميع.

بلدية أبوظبي
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