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اختتام فعاليات «الفجيرة الرمضاني»

اختتام فعاليات «الفجيرة الرمضاني»
2 ابريل 2024 02:41

الفجيرة (وام)

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شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، مساء أمس الأول، ختام أعمال منتدى الفجيرة الرمضاني وأمسيته التكريمية تحت شعار «زايد رمز العطاء والإنسانية».
وشكل المنتدى إحدى العلامات المضيئة للوعي والمعرفة في جميع المجالات الحياتية في إمارة الفجيرة، بعد أن دأبت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على تنظيمه سنوياً على مدار تسع دورات متواصلة بالتعاون مع مؤسسة غبشة.
أقيم الحفل في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وشيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة بدرية الظنحاني مديرة المنتدى.
من جهته، أوضح الدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن المجالس الرمضانية المتوارثة في الإمارات عملت على تعزيز اللحمة الوطنية واستنباط الأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الفيديو القصير الذي تم استعراضه خلال الحفل احتوى جميع فعاليات المنتدى، وبيّن المساهمات الفكرية والمعرفية التي قدمها المنتدى والحضور والإقبال الكبير على أنشطته.

منتدى الفجيرة الرمضاني
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