«الشارقة لإدارة الأصول» توزع 300 وجبة إفطار صائم يومياً

الشارقة (الاتحاد)

ترسيخاً للقيم المجتمعية والإنسانية القيمة في شهر رمضان المبارك، توزع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، 300 وجبة إفطار صائم يومياً على العاملين في أسواق الجبيل التابع لها، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «تحرص الشارقة لإدارة الأصول في كل عام بشهر رمضان المبارك على إطلاق وتنظيم المبادرات التي تعزز دورها المجتمعي، وتنشر الفرح والسعادة في قلوب العاملين في أسواق الجبيل ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل».