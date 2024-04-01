3433 مستفيداً من زكاة الفطر وكسوة العيد في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أفادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأن عدد المستفيدين من مبادرتي «زكاة الفطر»، و«كسوة العيد» في مدينة أبوظبي وضواحيها، خلال شهر رمضان المبارك، يقدر بـ3433 شخصاً، منهم 2947 شخصاً سيستفيدون من مبادرة «زكاة الفطر»، و486 يتيماً سيستفيد من مبادرة «كسوة العيد».

وأوضح مركز أبوظبي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هاتين المبادرتين تعتبران جزءاً من مبادرات حملة «رمضان...عطاء مستمر»، والتي تضم العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى توفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

وخصصت الهيئة ما قيمته 3 ملايين و500 ألف درهم لتنفيذ مبادرة «زكاة الفطر» بحيث يستفيد منها على مستوى الدولة 36 ألفاً و500 شخص.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع لصالح المبادرات الخيرية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الشهر الفضيل، إلى الاستفادة من القنوات المختلفة التي خصصتها الهيئة.

5 منافذ للتبرع

وحددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 منافذ للتبرع والمساهمة في مبادراتها ومشاريعها الإنسانية خلال شهر الخير، في إطار حملة «رمضان.. عطاء مستمر، من خلال التبرع بما قيمته 250 درهماً أو 500 درهم لتأمين المير الرمضاني، أو بما قيمته 15 درهماً لإفطار صائم، أو 25 درهماً لزكاة الفطر، أو 50 درهماً لكسوة العيد، أو 10 دراهم صدقات.

321 موقعاً

وخصصت الهيئة نحو 321 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية، والأجهزة الإلكترونية.

عدد المستفيدين

قدرت الهيئة عدد المستفيدين من برامجها الرمضانية داخل الدولة بمليون و71 ألفاً و540 شخصاً، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم، منهم نحو مليون شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم، خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد حوالي 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 3 ملايين و500 درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين و500 ألف درهم.