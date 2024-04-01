الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخصيات إسلامية.. الإمام يحيى بن شرف النووي

شخصيات إسلامية.. الإمام يحيى بن شرف النووي
2 ابريل 2024 02:42

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي، الشيخ الإمام العلامة، الحافظ، الفقيه، شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل الصالحين.
كان متحققاً بالزهد والقناعة، مثابراً على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة، مع التفنن في أصناف العلوم.
ولد في العشر الأواسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة (631 هـ)، وتوفي سنة (676 هـ). 
ظهر عليه الصلاح والنبوغ من صباه، قال شيخه ياسين بن يوسف الزركشي، عندما رأى حاله: فقال«هذا يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه»، وقال:«رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي؛ لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، قال فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه، وأزهدهم، وينتفع الناس به، فقال لي: منجم أنت؟ فقلت: لا؛ وإنما أنطقني الله بذلك، فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام».
 ذكر والده أن الشيخ كان نائماً إلى جنبه وهو ابن سبع سنين ليلة السابع والعشرين من رمضان، قال: فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني وقال: يا أبي ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ فاستيقظ الأهل كلهم، فلم نرَ شيئاً، فعرفت أنها ليلة القدر، فقد كان نابغاً منذ طفولته.
وكان صبوراً على البلاء، وصبوراً على طلب العلم، أصابته الحمى وهو مسافر للحج من أول ليلة خرج فيها من الشام، واستمرت فيه الحمى إلى يوم عرفة، قال والده: وما تأوه ولا تضجر. 
كان مثابراً على طلب العلم.
حفظ كتاب «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف الشهر، وقرأ حفظاً ربع كتاب «المهذب» في باقي السنة، كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً، وبارك الله له في وقته.
كتب الله لمؤلفات الإمام النووي القبول ببركة صدقه وإخلاصه، وقد انتفع بتصانيفه أهل الإسلام، فكتابه «رياض الصالحين» لا يكاد يخلو منه مسجد أو بيت، ومن كتبه «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، وكتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»، وكتاب في شرح صحيح مسلم الذي سماه: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، وكتاب «الأذكار»، وكتاب «شرح المهذب المعروف بالمجموع»، ولم يكمله، وسلك في شرحه طريقة حسنة مهذبة جامعة لأشتات الفضائل، وعيون المسائل، ومجامع الدلائل، ومذاهب العلماء، ومفردات الفقهاء، وتحرير الألفاظ، ومسالك الأئمة الحفاظ، وبيان صحة الحديث من سقمه، وغيرها من الكتب الكثيرة. 
كان، رحمه الله، على جانب كبير من الزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته، والورع، وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد العشاء، وكان قليل النوم، كثير السهر في العبادة والتلاوة والذكر والتأليف، تولى التدريس في دار الحديث الأشرفية بدمشق.
ورغم أن النووي لم يعش إلا (45) سنة، فقد كانت حياته عامرة بالأعمال العظيمة، والمؤلفات الجليلة، وكان من العلماء الزهاد الذين بذلوا حياتهم للعلم والعبادة، ووجدت كتب الإمام النووي قبولاً، فعم نفعها، وانتشر في أقطار الأرض ذكرها، وكان، رحمه الله قد صرف أوقاته في أنواع العلم والعمل.. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

أخبار ذات صلة
130 شاباً من شباب العالم في حوار ثقافي
فتوى: الحامل إذا أمرتها الطبيبةُ بعدم الصوم، فهل عليها شيء؟
رمضان
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©