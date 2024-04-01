«ذهبية» جائزة البيئة العالمية لـ«بلدية دبي»

دبي (الاتحاد)

نالت بلدية دبي الفئة الذهبية في قطاع إدارة البيئة إحدى فئات جائزة البيئة العالمية التي تُنظمها المؤسسة العالمية للطاقة والبيئة Global Energy & Environment Foundation (GEEF)، والتي تُمنح للأفراد والفرق والمشاريع والمنظمات المتميزة التي كان لها تأثير إيجابي على البيئة، وتعزيز الاستدامة وصون الموارد الطبيعية، إذ تُعد هذه الجائزة مُحفزاً للتميز في الأعمال التي تحقق إدارة فعّالة للبيئة في جميع أنحاء العالم.

وتُوّجت بلدية دبي بالجائزة نظير مبادرتها «منظومة مشاريع الاستدامة»، والتي هدفت إلى عرض إنجازاتها ومشاريعها المستدامة، وجهودها في الإدارة المتكاملة لمنظومة البيئة والصرف الصحي والنفايات، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتطبيق طرق جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وزيادة الوعي بالتحديات البيئية الناشئة.

وأسهمت تلك المنظومة في تحقيق أثر بيئي إيجابي على مستوى الإمارة من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الاقتصاد الدائري الأخضر، والطاقة المستدامة المتجددة، وذلك في خطوةٍ تؤكد محاور عمل البلدية الرامية إلى جعل دبي أكثر استدامةً وجَودة للحياة.

وشملت منظومة مشاريع الاستدامة التي عرضتها بلدية دبي؛ مشروع «مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان»، ومحطة تحويل الغاز الحيوي «بيوغاز»، وتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي، إضافةً إلى حصولها على مواصفة نظام إدارة البيئة المتكامل «ISO14001»، ومواصفة نظام إدارة الطاقة المتكامل «ISO5000»، فضلاً عن مساهمة البلدية في 10 مؤشرات تنافسية عالمية للمدن الذكية.