أطفال «أبطال مُلهمون» يشاركون بورشة عمل زراعية

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، نظمت الوزارة ورشة عمل زراعية، بمشاركة مجموعة من الأطفال الأيتام من منتسبي برنامج «أبطال مُلهمون» التابع لفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، حيث شاركتهم الوزارة مأدبة إفطار رمضان، وذلك في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بالتعاون مع سوق «منبت» وشركة «أرادا».

تأتي الفعالية التي عقدت مؤخراً بمناسبة الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، بهدف إشراك الأطفال الأيتام ورفع وعيهم تجاه البيئة والطبيعة والغذاء وإعلاء قيم انتمائهم، بصفتهم أعضاء فاعلين في هذا المجتمع الآن وفي المستقبل.

شهدت الفعالية، حضور عدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة، يتقدمهم كل من، المهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وعلياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، ومروان عبد الله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بجانب عدد من المسؤولين من «سوق منبت» وشركة أرادَ.

ومن جهتها، رحبت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك بالأطفال والحضور، وأكدت أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني يعزز قيم الخير والإنسانية في نفوس أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن غرس هذه القيم في نفوس الأطفال أمر ضروري لاستمرار مسيرة الخير والتنمية في دولة الإمارات.